15 января, воскресенье
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии похолодает до -25

Ольга КОРЗИК // 14.01.2017
Ожидается небольшой снег и слабый гололед.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии вновь ожидается похолодание, следует из данных Башгидромета.

В субботу, 14 января, температура воздуха ночью составит -14,-19°, местами до -25°, днем станет теплее до -9, -14.

В воскресенье, 15 января, температура воздуха ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.

В понедельник, 16 января, характер погоды существенно не изменится: ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.

В эти дни местами ожидается небольшой снег и гололед. 

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