|
15 января, воскресенье
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии похолодает до -25// 14.01.2017
Ожидается небольшой снег и слабый гололед.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии вновь ожидается похолодание, следует из данных Башгидромета.
В субботу, 14 января, температура воздуха ночью составит -14,-19°, местами до -25°, днем станет теплее до -9, -14.
В воскресенье, 15 января, температура воздуха ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.
В понедельник, 16 января, характер погоды существенно не изменится: ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.
В эти дни местами ожидается небольшой снег и гололед.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.01.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: В моей семье все катаются на горных лыжах
15.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе начинается Неделя Звёзд Хоккея
15.01.2017 // СПОРТ
Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку
14.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Рустэм Хамитов раскритиковал горнолыжный центр в Башкирии
14.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе в поликлинике, где женщина ползла на рентген, появилось устройство для маломобильных пациентов
14.01.2017 // ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега
14.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе жители одного из районов организовали флешмоб в преддверии «Недели звезд хоккея»
14.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии похолодает до -25
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте