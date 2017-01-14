В Башкирии похолодает до -25

Ольга КОРЗИК

Ожидается небольшой снег и слабый гололед.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии вновь ожидается похолодание, следует из данных Башгидромета.

В субботу, 14 января, температура воздуха ночью составит -14,-19°, местами до -25°, днем станет теплее до -9, -14.

В воскресенье, 15 января, температура воздуха ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.

В понедельник, 16 января, характер погоды существенно не изменится: ночью -20,-25°, при натекании облачности -13,-18°, днем -9,-14°.

В эти дни местами ожидается небольшой снег и гололед.