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КАЛЕЙДОСКОП

Какую музыку на Яндексе слушают в Башкирии чаще всего?

Злата ЗУКОВИЧ // 13.12.2016
В ТОПе исполнителей находится британская группа Coldplay.

Аналитики «Яндекс.Музыки» посчитали, какие альбомы, треки и исполнители были в этом году самыми популярными среди жителей республики.

В ТОП-10 треков вошли только иностранные исполнители:

  • Twenty One Pilots — «Stressed Out»
  • Coldplay — «Hymn For The Weekend»
  • Lost Frequencies and Janieck Devy — «Reality»
  • Carla's Dreams — «Sub Pielea Mea»
  • The Avener — «To Let Myself Go»
  • Alan Walker — «Faded»
  • Burak Yeter and Danelle Sandoval — «Tuesday»
  • Duke Dumont — «Ocean Drive»
  • Sia — «Unstoppable»
  • Justin Timberlake — «Can't Stop The Feeling!»

Десять самых популярных исполнителей:

  1. Coldplay
  2. Twenty One Pilots
  3. Alan Walker
  4. Юлианна Караулова
  5. Felix Jaehn
  6. Ёлка
  7. SEREBRO
  8. Егор Крид
  9. Lost Frequencies and Janieck Devy
  10. Carla's Dreams

Тремя самыми главными альбомами в республике, как, впрочем, и во всей России, стали:

  • Coldplay — «A Head Full of Dreams»
  • Sia — «This Is Acting»
  • SEREBRO — «Сила трёх»
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