В Москве пройдет презентация Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

Презентация будет проходить два дня.

19 и 20 декабря Госкомитет республики по предпринимательству и туризма вместе с полномочным представительством республики при президенте РФ в Москве проведет презентацию туристского потенциала республики для представителей туриндустрии Москвы и Московской области.

19 декабря пройдет воркшоп (мастер-класс) турпредставителей республики, презентации туристско-рекреационных кластеров, горнолыжных курортов, халяль - маршута, проекта «Башкортостан новогодний, удивительный».

20 декабря в галерее «Метро» пройдет фотовыставка «Открой Башкортостан». Открытие выставки будет сопровождаться концертом Национального оркестра народных инструментов РБ и этнорок-группы «Аргымак».