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13 декабря, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Москве пройдет презентация Башкирии// 13.12.2016
Презентация будет проходить два дня.
19 и 20 декабря Госкомитет республики по предпринимательству и туризма вместе с полномочным представительством республики при президенте РФ в Москве проведет презентацию туристского потенциала республики для представителей туриндустрии Москвы и Московской области.
19 декабря пройдет воркшоп (мастер-класс) турпредставителей республики, презентации туристско-рекреационных кластеров, горнолыжных курортов, халяль - маршута, проекта «Башкортостан новогодний, удивительный».
20 декабря в галерее «Метро» пройдет фотовыставка «Открой Башкортостан». Открытие выставки будет сопровождаться концертом Национального оркестра народных инструментов РБ и этнорок-группы «Аргымак».
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