Фотофакт: В Уфе дорожник жарил сосиски в прицепе авто

Злата ЗУКОВИЧ

Рабочий устроил мангал в прицепе автомобиля.

Фото: vk.com

В Уфе на Кольцевой, 37 повар-дорожник устроил пикник даже не на обочине, а посреди дороги. В прицепе мужчина зажарил сосиске на гриле. Как сообщает Ufa-Room, комментаторы из социальных сетей поддержали рабочего и похвалили за смекалку.