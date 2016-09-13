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Фотофакт: В Уфе дорожник жарил сосиски в прицепе авто// 13.09.2016
Рабочий устроил мангал в прицепе автомобиля.
Фото: vk.com
В Уфе на Кольцевой, 37 повар-дорожник устроил пикник даже не на обочине, а посреди дороги. В прицепе мужчина зажарил сосиске на гриле. Как сообщает Ufa-Room, комментаторы из социальных сетей поддержали рабочего и похвалили за смекалку.
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