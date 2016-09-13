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В Уфе чаще всего гуляют в пять утра и час дня - Яндекс// 13.09.2016
В Яндексе выяснили, как и где прогуливаются жители Уфы.
Фото: Кристина Дейнеко
Аналитики Яндекса выяснили, как люди в разных городах использовали приложение Яндекс.Карты для построения маршрутов прошедшим летом с 11 мая по 11 августа. Выяснилось, что в Уфе было построено около 72 тысяч маршрутов общей длиной более 368 тысяч километров, что было достаточно для того, чтобы шесть раз обойти границы России, включая и морские.
По длине одного маршрута – 5,1 километр – Уфа делит десятое-тринадцатое место в рейтинге с Казанью, Пермью и Волгоградом. Наиболее «прогулочный» день в Уфе – вторник, а самое популярное время для прогулок – 13:00, при этом некоторый всплеск интереса к ранним прогулкам наблюдается в 05:00 утра.
Как сообщают аналитики Яндекса, наиболее популярная точка построения маршрутов – гостиница. Также в три самые популярные точки маршрутов вошли торговые центры и рестораны.
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