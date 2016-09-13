13 сентября, вторник
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе чаще всего гуляют в пять утра и час дня - Яндекс

Злата ЗУКОВИЧ // 13.09.2016
В Яндексе выяснили, как и где прогуливаются жители Уфы.

Фото: Кристина Дейнеко

Аналитики Яндекса выяснили, как люди в разных городах использовали приложение Яндекс.Карты для построения маршрутов прошедшим летом с 11 мая по 11 августа. Выяснилось, что в Уфе было построено около 72 тысяч маршрутов общей длиной более 368 тысяч километров, что было достаточно для того, чтобы шесть раз обойти границы России, включая и морские.

По длине одного маршрута – 5,1 километр – Уфа делит десятое-тринадцатое место в рейтинге с Казанью, Пермью и Волгоградом. Наиболее «прогулочный» день в Уфе – вторник, а самое популярное время для прогулок – 13:00, при этом некоторый всплеск интереса к ранним прогулкам наблюдается в 05:00 утра.

Как сообщают аналитики Яндекса, наиболее популярная точка построения маршрутов – гостиница. Также в три самые популярные точки маршрутов вошли торговые центры и рестораны. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

13.09.2016
Фотофакт: В Уфе дорожник жарил сосиски в прицепе авто
Рабочий устроил мангал в прицепе автомобиля.

08.09.2016
В Башкирии открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах
Пожаловаться можно в будни с 9 до 18 часов.

05.09.2016
Санаторно-курортный комплекс Башкирии: сегодня и завтра
Анализ деятельности и перспективы развития.

03.09.2016
Как провести свадьбу на высоте?
В Уфе открылась первая летняя терраса премиум-класса с панорамным видом.

02.09.2016
Уфимка предложила бесплатно забрать своего ребенка
Девушка уверяет, что не может позволить оставить себе малыша.

31.08.2016
В Уфе выступит скандальный Noize MC
Музыкант едет в Уфу с новым альбомом.

30.08.2016
Уфа превратится в город будущего
В ближайшем будущем Уфа может стать городом небоскрёбов.

29.08.2016
В Советском районе Уфы отключат холодную воду
Водоснабжение приостановят в некоторых домах на трех улицах.

26.08.2016
Уфимцы детскими песнями помогли больной раком
Необычная акция продолжалась несколько часов.

25.08.2016
На Башкирию надвигаются град и грозы
МЧС предупреждает граждан республики об опасности.

24.08.2016
В Уфе люди споют на улице для спасения девушки, больной раком
Все желающие смогут присоединиться к благотворительной акции.

23.08.2016
Лера Кудрявцева станет ведущей телеканала БСТ
Возможно, она будет вести утреннюю программу «Салям».

22.08.2016
В Октябрьском районе Уфы отключат воду
Отключение связано с заменой арматуры на Зорге, 31/2.

22.08.2016
В Уфе журналист попробовал прожить на 100 рублей в сутки
Журналист провел эксперимент, решив растянуть 500 рублей на пять дней.

19.08.2016
В Уфе на мосту через Дему ограничат движение
Эти меры необходимы для качественного проведения ремонта.

18.08.2016
Жара в Башкирии спадет через неделю
В конце августа ожидаются дожди.

18.08.2016
Жара в Башкирии: чего ждать от погоды в ближайшие три дня
Днем столбик термометра не опустится ниже 30 °С.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"