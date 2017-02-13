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13 февраля, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
Больному раком крови Амиру Карачурину резко стало плохо// 13.02.2017
Сейчас 12-летний мальчик находится в реанимации в одной из клиник Германии.
Состояние Амира Карачурина, больного раком крови, несколько дней назад резко ухудшилось из-за инфицирования катетера. Об этом сообщается в официальной группе поддержки 12-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации университетской клиники города Мюнстера (Германия).
Амиру необходимо дорогостоящее лечение, деньги на которых еще не собраны в нужном объеме. Более 3,4 миллиона собрала семья мальчик, еще 8,5 миллиона – благотворители, волонтеры и неравнодушные люди. Необходимо еще шесть миллионов рублей.
Карта Сбербанка: 4276 0600 2225 0719 (оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича)
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