В Башкирии в день всех влюбленных будет морозно

Ольга КОРЗИК

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 14 и 15 февраля.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии в день всех влюбленных будет прохладно. Прогноз погоды на 14 и 15 февраля опубликовал Башгидомет.

Во вторник, 14 февраля, температура воздуха ночью составит -17,-22°, местами до -12°, днем воздух прогреется до -9,-14°. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, местами метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

В среду, 15 февраля, ночью столбик термометра опустится -14,-19°, днем -8,-13°. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный.