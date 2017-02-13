13 февраля, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии в день всех влюбленных будет морозно

Ольга КОРЗИК // 13.02.2017
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 14 и 15 февраля.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии в день всех влюбленных будет прохладно. Прогноз погоды на 14 и 15 февраля опубликовал Башгидомет.

Во вторник, 14 февраля, температура воздуха ночью составит -17,-22°, местами до -12°, днем воздух прогреется до  -9,-14°. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, местами метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

В среду, 15 февраля, ночью столбик термометра опустится -14,-19°, днем -8,-13°.  Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный.   

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

13.02.2017
Больному раком крови Амиру Карачурину резко стало плохо
Сейчас 12-летний мальчик находится в реанимации в одной из клиник Германии.

11.02.2017
В сети появился ролик «Супер Мэрио» с мэром Уфы в главной роли
Недовольный уборкой снега уфимец сделал неоднозначное видео.

10.02.2017
В Башкирии разыскивается мать, укравшая ребенка
Она вывезла дочь из дома, не предупредив отца и сотрудников органов опеки.

10.02.2017
В Башкирии сегодня ночью температура опустилась до - 48 градусов
В эти выходные жителей республики также ожидает морозная погода

10.02.2017
В Уфе состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава».
Мила Йовович наконец очистит мир от злых зомби.

09.02.2017
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы
Объявлено штормовое предупреждение.

09.02.2017
В Башкирии начал работать проект «Открытая регистратура»
Основная его цель – комфорт и улучшение условий пребывания пациентов в поликлиниках

09.02.2017
В Уфе родители могут почувствовать на себе атмосферу ЕГЭ
11 февраля в Башкирской гимназии 102 пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

06.02.2017
В Башкирии ожидаются снегопады и морозы
С середины недели начнется похолодание.

04.02.2017
Уфимка построила клинику в Гватемале
Ей на это понадобилось 7 месяцев.

04.02.2017
Жители Башкирии в феврале смогут наблюдать полутеневое лунное затмение
Последний раз такое природное явление можно было наблюдать в сентябре.

03.02.2017
В Уфе на выходных ожидается холодная погода
Синоптики обещают снег и отсутствие солнца.

03.02.2017
В Уфе иволга подружилась с игуаной
Теплые отношения зародились в контактном зоопарке.

02.02.2017
В Уфе скоро появятся праздничные баннеры с символом города
По-новому увидели символ города, куницу, авторы праздничных плакатов.

02.02.2017
В Уфе состоялась премьера ужастика «Звонки»
Вам еще не позвонили? Тогда ждите! История продолжается…

01.02.2017
Джеки Чан на страже закона или «Коп и Бандос. Крутой попадос»
В Уфе показали фильм «Отпетые напарники».

30.01.2017
Уфимский бомж поделился рецептом шашлыка на видео
Новые видео Романа продолжают взрывать интернет.

28.01.2017
Футболист «Уфы» снял видеопародию на итальянского бизнесмена Джанлуку Вакки
Видеоролик в своем личном инстаграме разместила супруга игрока ФК "Уфа" Азамата Засеева.

26.01.2017
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
Она столкнулась с американской подлодкой в 1974 году.

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"