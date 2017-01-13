НТВ показал сюжет о блогере-бомже из Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

СМИ продолжают снимать про мужчину из Нефтекамска репортажи.

50-летний Андрей Семенов из Нефтекамска без определенного места жительства стал блогером, сообщает HD Новости. У него свой, ставший популярным среди интернет-пользователей, канал на youtube. Жизнь бывшего слесаря высшего разряда Андрея Семенова снимает на видеокамеру 19-летний студент Алексей Лукин. Благодаря своим видео в интернете бомж Андрей получает не только лайки, но и кое-какие деньги.

- Мне стало интересно заниматься съемкой людей бездомных, - говорит оператор Алексей. – Чтобы показать, как они живут, что они едят, как они зарабатывают.

Родственников у Андрея Семенова нет. Жена развелась с ним несколько лет назад, после чего он и оказался на улице. А сейчас Андрей днем и ночью собирает алюминий и медь, чтобы добыть хоть какие-то деньги. К нему присоединился его лучший друг, и вероятно, скоро в блоге пользователи увидят Андрея уже с другом. Репортаж о блогере-бомже показал телеканал НТВ.