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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе почтальоны работают по 10 часов в день за 6 тысяч рублей

Злата ЗУКОВИЧ // 12.12.2016
Именно такой оклад получил один из сотрудников «Почты России».

В редакцию Ufa-room пришло письмо от работника «Почты России», который как на духу рассказал о специфике своей работы. Крик души – почтальон, который работает на двух полноценных участках шесть дней в неделю по десять часов, получил зарплату в размере 5960 рублей. При этом в штате числится работник, ушедший на больничный еще в июле, работник, который на больничном уже пятую неделю и еще один сотрудник, который на данный момент находится в отпуске.

За недоставку с работников снимают 300 рублей, 560 рублей сняли за подписки. Вымотанный автор письма решил уволиться, но начальница потребовала отработать, как и полагается, еще две недели. Теперь бедолага раздумывает о том, чтобы уволиться за прогул.

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