12 декабря, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В районах Уфы дворы очистят от снега

Злата ЗУКОВИЧ // 12.12.2016
Составлен график очистки до 31 декабря.

Фото: Кристина Дейнеко

Дворовые территории Орджоникадзевского района будут очищаться как по графику, так и в штатном режиме по мере выпадения осадков. Очистка территорий и вывоз снега будет осуществляться по следующим адресам:

12.12. 16 Первомайская 15, пр.Октября 103/1, пр.Октября 129/1, пр.Октября 89, Коммунаров 59, Кольцевая 137, Пионерская 14, Ал.Невского 35, Ладыгина 17, Космонавтов 22, Калинина 17, Калинина 35

13.12. 16 Кольцевая 25, пр.Октября 105/1, пр.Октября 87, Б.Хмельницкого 67, Кольцевая 135, Пионерская 12/1, Свободы 39, Космонавтов 20, Ульяновых 46, Кольцевая 60, Чудинова 1, Д.Юлтыя, 4/1

14.12. 16 Кольцевая 43, пр.Октября 107, пр.Октября 131/1, пр.Октября 89/2, Вологодская 54/1, Кольцевая 145, Б.Хмельницкого 110, Уф.шоссе 25/3, Нежинская 3, Мира 17, Кольцевая 78

15.12. 16 Космонавтов 13, пр.Октября 107/2, пр.Октября 133, пр.Октября 89/3, Коммунаров 59, Кольцевая 149, Борисоглебская 1, Уф.шоссе 27/2, Нежинская 7, Калинина 2, Кольцевая 66, проспект Октября 164

16.12. 16 Кольцевая 45, пр.Октября 107/1, пр.Октября 133/1, пр.Октября 89/4, Б.Хмельницкого 68, Кольцевая 151, Б.Хмельницкого 92/1, Уф.шоссе 27/3, Мира 15, Калинина 12, Кольцевая 104, Ал.Невского 25

17.12. 16 Первомайская 2, пр.Октября 121, Блюхера 46/1, пр.Октября 87/2, Первомайская 22, Кулибина 24

19.12. 16 Кольцевая 49, пр. Октября 111/3, Чудинова 16, пр. Октября 85/5, Вологодская 79, Кольцевая 155, Б.Хмельницкого 92, Ладыгина 21, Мира 19, Кольцевая 34а, Кольцевая 100, пр. Октября 166

20.12.16 Мира 33, пр.Октября 117/2, Блюхера 48, Блюхера 2, Б.Хмельницкого 71/1, Кольцевая 169а, Свободы 49, Ладыгина 23, Мира 24, Калинина 20, Калинина 67, проспект Октября 170/1

21.12. 16 Кольцевая 27, пр.Октября 113, Чудинова 12, пр.Октября 87/4, Вологодская 81, Кольцевая 157, Б.Хмельницкого 134, Уф.шоссе 25/1, Первомайская 16, Первомайская 21 Ал.Невского 23, Проспект Октября 166/1

22.12. 16 Первомайская 11, пр.Октября 115/1, Чудинова 10, Блюхера 6/4, Вологодская 81/1, Кольцевая 159а, Свободы 41, Уф. шоссе 25/2, Первомайская 18, Ульяновых 33, Ал. Невского 21, проспект Октября 168

23.16. 16 М. Пинского 1, пр.Октября 117, Блюхера 50, пр.Октября 81/1, Вологодская 81/2, Кольцевая 161, Свободы 23, Уф. шоссе 31, Мира 22, Калинина 18, Ал. Невского 19, проспект Октября 170

24.12. 16 Конституции 13, пр.Октября 111/2, Чудинова 14, Блюхера 6/3, Мира 23, Кольцевая 123

26.12. 16 Космонавтов 9, пр.Октября 119/1, Блюхера 46, пр.Октября 83/1, Кольцевая 175, Кольцевая 133, Свободы 21, Ладыгина 21а, Мира 24а, Первомайская 19, Кулибина 26, проспект Октября 172

27.12. 16 Первомайская 9, пр. Октября 109/2, пр. Октября 135, пр. Октября 91/1, Б.Хмельницкого 70, Кольцевая 153, Свободы 42, Ладыгина 19, Мира 17, Калинина 14, Рыбакова 12, проспект Октября 164/1

28.12. 16 Первомайская 1а, пр. Октября 121/1, Блюхера 44, пр. Октября 83/2, Кольцевая 185/1, Кольцевая 177, Свободы 47/2, Уф. Шоссе 33, Первомайская 24, Победы 23, Кольцевая 106, проспект Октября 176

29.12. 16 Комарова 26, пр. Октября 121/1а, Блюхера 42, Блюхера 4/1, Вологодская 52, Борисоглебская 15, Кремлевская 61, Уф. шоссе 35, Ульяновых 29, Калинина 4, проспект Октября 176/1

30.12.16 Мира 31, пр.Октября 125, Вологодская, 27а, 27/1, Архитектурная 1.

В Демском районе:

ООО «ЖЭУ-32»     
Таллинская 23, 23а, 23б    12.12.2016
Дагестанская 11/1, 13/1    13.12.2016
Дагестанская 21    14.12.2016
Дагестанская 13/2, 15    15.12.2016
Дагестанская 17, 19    16.12.2016
Дагестанская 17/1, Мусоргского 7    17.12.2016
Мусоргского 8а, 9    19.12.2016
Дагестанская 19/1, 21    20.12.2016
Дагестанская 16    21.12.2016
Дагестанская 16/1    22.12.2016
Дагестанская 31, 27    23.12.2016
Магистральная 4    24.12.2016
Магистральная 2, 2/1, 6    26.12.2016
Мусоргского 15а, 19а    27.12.2016
Мусоргского 19б, 17    28.12.2016
Мусоргского 15, 13    29.12.2016
Мусоргского 13а,11    30.12.2016
ООО «ЖЭУ-34»              
Центральная, 6/1    12.12.2016
Левитана, 14/3    13.12.2016
Правды, 6    14.12.2016
Правды, 3    15.12.2016
Ухтомского, 13    16.12.2016
Левитана, 8
Таллинская, 4    17.12.2016
Таллинская, 24/1    19.12.2016
Правды, 11    20.12.2016
Левитана, 14/2    21.12.2016
Таллинская, 26/1    22.12.2016
Таллинская, 28/1
Правды, 13    19.12.2016
Ухтомского, 11    20.12.2016
ООО «ЖЭУ-63»    
М. Джалиля, 68    12.12.2016
Магистральная, 7    13.12.2016
Магистральная, 9
Магистральная, 11
Островского, 18    14.12.2016
Островского, 18/1
Магистральная, 36    15.12.2016
Ухтомского, 28
М. Джалиля,74    16.12.2016
Островского, 16/1    17.12.2016
Магистральная, 27    19.12.2016
Ухтомского, 30    20.12.2016
М. Джалиля, 74/1    21.12.2016
Магистральная, 27/1    22.12.2016
Магистральная, 27/2
ООО «ЖЭУ-91»    
Правды 31/1, Правды 25/1    12.12.2016
Левитана 14/7, 14/6    13.12.2016
Левитана 14/4, 14/5    14.12.2016
Правды 25/1    15.12.2016
Правды 25    16.12.2016
Грозненская 67/1, 67/2, 67/3    17.12.2016
Грозненская 67/4, 67/5    19.12.2016
Грозненская 69/7    20.12.2016
Грозненская 69/6, 71/3, 71/4    21.12.2016
Грозненская 71/1    22.12.2016
Минская 58    23.12.2016
Центральная 38, 40, 42    24.12.2016
Центральная 44, Рядовая 15,13    26.12.2016

Сегодня в Кировском районе проведут очистку по адресам:

ул. Ст.Кувыкина,31
ул. Авроры,25/3,25/4,25/5,
ул. Пушкина,59/61,
ул. Аксакова,43
ул. Бехтерева,10/2
ул. Чернышевского,125/1
ул. Авроры,7/5
ул. С.Перовской,21/1,21/2,21/3
ул. Ст.Кувыкина, 7,7а

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

10.12.2016
Как сегодня выглядит завод, из-за которого произошла фенольная катастрофа в Уфе
В сети появились фото заброшенного производства.

10.12.2016
В Башкирии в этом году усыпили 20 тысяч животных
По словам главного ветврача республики, они были агрессивны или больны.

08.12.2016
Строятся ли многоэтажки Уфы на карстовых провалах
Возведенные многоэтажки не соответствуют нормам строительства?

08.12.2016
Следственное управление Башкирии появилось в социальных сетях
Теперь следить за криминальными событиями стало проще.

07.12.2016
«Имперский марш» от башкирского блогера vs эксперты ОНФ
Что больше интересует жителей республики?

07.12.2016
В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга
У деда в столице Башкирии запланирована масса дел.

07.12.2016
В Башкирии будут восьмидневные новогодние каникулы
На работу и учебу выйдем только 9 января.

03.12.2016
В Уфе пройдет «ПараКиВиН-2016»
Он соберет команды из 10 городов Башкирии

01.12.2016
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
Драку двух автовладельцев сняли на видео очевидцы

01.12.2016
В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона
Административные дела в этом году возбуждены в отношении более 630 человек.

01.12.2016
В Уфе пройдет съезд журналистов
Союз журналистов просит направить делегатов.

01.12.2016
В Башкирии в День последнего звонка официально запретили продажу алкоголя
Спиртное теперь также нельзя продавать в многоквартирных домах

30.11.2016
В Уфе на два месяца перекроют движение транспорта в центре города
Участок Цюрупы-Якутова перекроют из-за строительства катка.

30.11.2016
В Уфе Анна Семенович споет на корпоративе для судей, адвокатов и нотариусов
Актриса и певица станет хедлайнером конференции по изменению судебной системы.

29.11.2016
Трассы Башкирии чистят более 100 машин
Сейчас машины действуют в усиленном режиме.

28.11.2016
Администрация Уфы купит новую машину взамен ушедшей под воду
Предположительно, машину унесло грунтовыми водами.

28.11.2016
В Уфу в конце недели придут холода
В пятницу ожидается до -23.

25.11.2016
В Уфе инвалидам вручили автомобили
Такая акция проводилась и в прошлом году.
  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"