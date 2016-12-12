В районах Уфы дворы очистят от снега

Злата ЗУКОВИЧ

Составлен график очистки до 31 декабря.

Фото: Кристина Дейнеко

Дворовые территории Орджоникадзевского района будут очищаться как по графику, так и в штатном режиме по мере выпадения осадков. Очистка территорий и вывоз снега будет осуществляться по следующим адресам:

12.12. 16 Первомайская 15, пр.Октября 103/1, пр.Октября 129/1, пр.Октября 89, Коммунаров 59, Кольцевая 137, Пионерская 14, Ал.Невского 35, Ладыгина 17, Космонавтов 22, Калинина 17, Калинина 35

13.12. 16 Кольцевая 25, пр.Октября 105/1, пр.Октября 87, Б.Хмельницкого 67, Кольцевая 135, Пионерская 12/1, Свободы 39, Космонавтов 20, Ульяновых 46, Кольцевая 60, Чудинова 1, Д.Юлтыя, 4/1

14.12. 16 Кольцевая 43, пр.Октября 107, пр.Октября 131/1, пр.Октября 89/2, Вологодская 54/1, Кольцевая 145, Б.Хмельницкого 110, Уф.шоссе 25/3, Нежинская 3, Мира 17, Кольцевая 78

15.12. 16 Космонавтов 13, пр.Октября 107/2, пр.Октября 133, пр.Октября 89/3, Коммунаров 59, Кольцевая 149, Борисоглебская 1, Уф.шоссе 27/2, Нежинская 7, Калинина 2, Кольцевая 66, проспект Октября 164

16.12. 16 Кольцевая 45, пр.Октября 107/1, пр.Октября 133/1, пр.Октября 89/4, Б.Хмельницкого 68, Кольцевая 151, Б.Хмельницкого 92/1, Уф.шоссе 27/3, Мира 15, Калинина 12, Кольцевая 104, Ал.Невского 25

17.12. 16 Первомайская 2, пр.Октября 121, Блюхера 46/1, пр.Октября 87/2, Первомайская 22, Кулибина 24

19.12. 16 Кольцевая 49, пр. Октября 111/3, Чудинова 16, пр. Октября 85/5, Вологодская 79, Кольцевая 155, Б.Хмельницкого 92, Ладыгина 21, Мира 19, Кольцевая 34а, Кольцевая 100, пр. Октября 166

20.12.16 Мира 33, пр.Октября 117/2, Блюхера 48, Блюхера 2, Б.Хмельницкого 71/1, Кольцевая 169а, Свободы 49, Ладыгина 23, Мира 24, Калинина 20, Калинина 67, проспект Октября 170/1

21.12. 16 Кольцевая 27, пр.Октября 113, Чудинова 12, пр.Октября 87/4, Вологодская 81, Кольцевая 157, Б.Хмельницкого 134, Уф.шоссе 25/1, Первомайская 16, Первомайская 21 Ал.Невского 23, Проспект Октября 166/1

22.12. 16 Первомайская 11, пр.Октября 115/1, Чудинова 10, Блюхера 6/4, Вологодская 81/1, Кольцевая 159а, Свободы 41, Уф. шоссе 25/2, Первомайская 18, Ульяновых 33, Ал. Невского 21, проспект Октября 168

23.16. 16 М. Пинского 1, пр.Октября 117, Блюхера 50, пр.Октября 81/1, Вологодская 81/2, Кольцевая 161, Свободы 23, Уф. шоссе 31, Мира 22, Калинина 18, Ал. Невского 19, проспект Октября 170

24.12. 16 Конституции 13, пр.Октября 111/2, Чудинова 14, Блюхера 6/3, Мира 23, Кольцевая 123

26.12. 16 Космонавтов 9, пр.Октября 119/1, Блюхера 46, пр.Октября 83/1, Кольцевая 175, Кольцевая 133, Свободы 21, Ладыгина 21а, Мира 24а, Первомайская 19, Кулибина 26, проспект Октября 172

27.12. 16 Первомайская 9, пр. Октября 109/2, пр. Октября 135, пр. Октября 91/1, Б.Хмельницкого 70, Кольцевая 153, Свободы 42, Ладыгина 19, Мира 17, Калинина 14, Рыбакова 12, проспект Октября 164/1

28.12. 16 Первомайская 1а, пр. Октября 121/1, Блюхера 44, пр. Октября 83/2, Кольцевая 185/1, Кольцевая 177, Свободы 47/2, Уф. Шоссе 33, Первомайская 24, Победы 23, Кольцевая 106, проспект Октября 176

29.12. 16 Комарова 26, пр. Октября 121/1а, Блюхера 42, Блюхера 4/1, Вологодская 52, Борисоглебская 15, Кремлевская 61, Уф. шоссе 35, Ульяновых 29, Калинина 4, проспект Октября 176/1

30.12.16 Мира 31, пр.Октября 125, Вологодская, 27а, 27/1, Архитектурная 1.

В Демском районе:

ООО «ЖЭУ-32»

Таллинская 23, 23а, 23б 12.12.2016

Дагестанская 11/1, 13/1 13.12.2016

Дагестанская 21 14.12.2016

Дагестанская 13/2, 15 15.12.2016

Дагестанская 17, 19 16.12.2016

Дагестанская 17/1, Мусоргского 7 17.12.2016

Мусоргского 8а, 9 19.12.2016

Дагестанская 19/1, 21 20.12.2016

Дагестанская 16 21.12.2016

Дагестанская 16/1 22.12.2016

Дагестанская 31, 27 23.12.2016

Магистральная 4 24.12.2016

Магистральная 2, 2/1, 6 26.12.2016

Мусоргского 15а, 19а 27.12.2016

Мусоргского 19б, 17 28.12.2016

Мусоргского 15, 13 29.12.2016

Мусоргского 13а,11 30.12.2016

ООО «ЖЭУ-34»

Центральная, 6/1 12.12.2016

Левитана, 14/3 13.12.2016

Правды, 6 14.12.2016

Правды, 3 15.12.2016

Ухтомского, 13 16.12.2016

Левитана, 8

Таллинская, 4 17.12.2016

Таллинская, 24/1 19.12.2016

Правды, 11 20.12.2016

Левитана, 14/2 21.12.2016

Таллинская, 26/1 22.12.2016

Таллинская, 28/1

Правды, 13 19.12.2016

Ухтомского, 11 20.12.2016

ООО «ЖЭУ-63»

М. Джалиля, 68 12.12.2016

Магистральная, 7 13.12.2016

Магистральная, 9

Магистральная, 11

Островского, 18 14.12.2016

Островского, 18/1

Магистральная, 36 15.12.2016

Ухтомского, 28

М. Джалиля,74 16.12.2016

Островского, 16/1 17.12.2016

Магистральная, 27 19.12.2016

Ухтомского, 30 20.12.2016

М. Джалиля, 74/1 21.12.2016

Магистральная, 27/1 22.12.2016

Магистральная, 27/2

ООО «ЖЭУ-91»

Правды 31/1, Правды 25/1 12.12.2016

Левитана 14/7, 14/6 13.12.2016

Левитана 14/4, 14/5 14.12.2016

Правды 25/1 15.12.2016

Правды 25 16.12.2016

Грозненская 67/1, 67/2, 67/3 17.12.2016

Грозненская 67/4, 67/5 19.12.2016

Грозненская 69/7 20.12.2016

Грозненская 69/6, 71/3, 71/4 21.12.2016

Грозненская 71/1 22.12.2016

Минская 58 23.12.2016

Центральная 38, 40, 42 24.12.2016

Центральная 44, Рядовая 15,13 26.12.2016

Сегодня в Кировском районе проведут очистку по адресам:

ул. Ст.Кувыкина,31

ул. Авроры,25/3,25/4,25/5,

ул. Пушкина,59/61,

ул. Аксакова,43

ул. Бехтерева,10/2

ул. Чернышевского,125/1

ул. Авроры,7/5

ул. С.Перовской,21/1,21/2,21/3

ул. Ст.Кувыкина, 7,7а