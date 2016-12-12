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12 декабря, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
В районах Уфы дворы очистят от снега// 12.12.2016
Составлен график очистки до 31 декабря.
Фото: Кристина Дейнеко
Дворовые территории Орджоникадзевского района будут очищаться как по графику, так и в штатном режиме по мере выпадения осадков. Очистка территорий и вывоз снега будет осуществляться по следующим адресам:
12.12. 16 Первомайская 15, пр.Октября 103/1, пр.Октября 129/1, пр.Октября 89, Коммунаров 59, Кольцевая 137, Пионерская 14, Ал.Невского 35, Ладыгина 17, Космонавтов 22, Калинина 17, Калинина 35
13.12. 16 Кольцевая 25, пр.Октября 105/1, пр.Октября 87, Б.Хмельницкого 67, Кольцевая 135, Пионерская 12/1, Свободы 39, Космонавтов 20, Ульяновых 46, Кольцевая 60, Чудинова 1, Д.Юлтыя, 4/1
14.12. 16 Кольцевая 43, пр.Октября 107, пр.Октября 131/1, пр.Октября 89/2, Вологодская 54/1, Кольцевая 145, Б.Хмельницкого 110, Уф.шоссе 25/3, Нежинская 3, Мира 17, Кольцевая 78
15.12. 16 Космонавтов 13, пр.Октября 107/2, пр.Октября 133, пр.Октября 89/3, Коммунаров 59, Кольцевая 149, Борисоглебская 1, Уф.шоссе 27/2, Нежинская 7, Калинина 2, Кольцевая 66, проспект Октября 164
16.12. 16 Кольцевая 45, пр.Октября 107/1, пр.Октября 133/1, пр.Октября 89/4, Б.Хмельницкого 68, Кольцевая 151, Б.Хмельницкого 92/1, Уф.шоссе 27/3, Мира 15, Калинина 12, Кольцевая 104, Ал.Невского 25
17.12. 16 Первомайская 2, пр.Октября 121, Блюхера 46/1, пр.Октября 87/2, Первомайская 22, Кулибина 24
19.12. 16 Кольцевая 49, пр. Октября 111/3, Чудинова 16, пр. Октября 85/5, Вологодская 79, Кольцевая 155, Б.Хмельницкого 92, Ладыгина 21, Мира 19, Кольцевая 34а, Кольцевая 100, пр. Октября 166
20.12.16 Мира 33, пр.Октября 117/2, Блюхера 48, Блюхера 2, Б.Хмельницкого 71/1, Кольцевая 169а, Свободы 49, Ладыгина 23, Мира 24, Калинина 20, Калинина 67, проспект Октября 170/1
21.12. 16 Кольцевая 27, пр.Октября 113, Чудинова 12, пр.Октября 87/4, Вологодская 81, Кольцевая 157, Б.Хмельницкого 134, Уф.шоссе 25/1, Первомайская 16, Первомайская 21 Ал.Невского 23, Проспект Октября 166/1
22.12. 16 Первомайская 11, пр.Октября 115/1, Чудинова 10, Блюхера 6/4, Вологодская 81/1, Кольцевая 159а, Свободы 41, Уф. шоссе 25/2, Первомайская 18, Ульяновых 33, Ал. Невского 21, проспект Октября 168
23.16. 16 М. Пинского 1, пр.Октября 117, Блюхера 50, пр.Октября 81/1, Вологодская 81/2, Кольцевая 161, Свободы 23, Уф. шоссе 31, Мира 22, Калинина 18, Ал. Невского 19, проспект Октября 170
24.12. 16 Конституции 13, пр.Октября 111/2, Чудинова 14, Блюхера 6/3, Мира 23, Кольцевая 123
26.12. 16 Космонавтов 9, пр.Октября 119/1, Блюхера 46, пр.Октября 83/1, Кольцевая 175, Кольцевая 133, Свободы 21, Ладыгина 21а, Мира 24а, Первомайская 19, Кулибина 26, проспект Октября 172
27.12. 16 Первомайская 9, пр. Октября 109/2, пр. Октября 135, пр. Октября 91/1, Б.Хмельницкого 70, Кольцевая 153, Свободы 42, Ладыгина 19, Мира 17, Калинина 14, Рыбакова 12, проспект Октября 164/1
28.12. 16 Первомайская 1а, пр. Октября 121/1, Блюхера 44, пр. Октября 83/2, Кольцевая 185/1, Кольцевая 177, Свободы 47/2, Уф. Шоссе 33, Первомайская 24, Победы 23, Кольцевая 106, проспект Октября 176
29.12. 16 Комарова 26, пр. Октября 121/1а, Блюхера 42, Блюхера 4/1, Вологодская 52, Борисоглебская 15, Кремлевская 61, Уф. шоссе 35, Ульяновых 29, Калинина 4, проспект Октября 176/1
30.12.16 Мира 31, пр.Октября 125, Вологодская, 27а, 27/1, Архитектурная 1.
В Демском районе:
ООО «ЖЭУ-32»
Сегодня в Кировском районе проведут очистку по адресам:
ул. Ст.Кувыкина,31
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