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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе сняли на видео уборку снега манипулятором

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.01.2017
Авторы ролика назвали этот метод "инновационным".

Фото: youtube.com

В группе ДТП Уфа на Youtube разместили ролик, на котором видно, как коммунальщики изобрели инновационный метод уборки снега во дворах. Погрузка снега на грузовой автомобиль на улице Новомостовой около офиса МФЦ происходит с помощью манипуляторов. Насколько этот способ эффективен, авторы ролика не поясняют. 

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