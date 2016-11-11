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11 ноября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В выходные в Башкирии похолодает до -14°// 11.11.2016
На дорогах будет гололедица.
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные.
В субботу, 12 ноября, в Башкирии температура воздуха ночью будет -1, -6°, при прояснениях - до 9,-14°. Днем столбик термометра поднимется до -3,+2°.
В воскресенье, 13 ноября, температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях -9,-14°, днем 0,-5°
И в субботу, и в воскресенье ожидается временами небольшой снег, местами до умеренного, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер - северо-восточный умеренный.
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