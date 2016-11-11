11 ноября, пятница
КАЛЕЙДОСКОП

В выходные в Башкирии похолодает до -14°

Ольга КОРЗИК // 11.11.2016
На дорогах будет гололедица.

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные.

В субботу, 12 ноября, в Башкирии температура воздуха ночью будет -1, -6°, при прояснениях -  до 9,-14°. Днем столбик термометра поднимется до -3,+2°.

В воскресенье, 13 ноября, температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях -9,-14°, днем 0,-5°

И в субботу, и в воскресенье ожидается временами небольшой снег, местами до умеренного, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер - северо-восточный умеренный.  

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