В сети появился ролик «Супер Мэрио» с мэром Уфы в главной роли

10.02.2017

В Башкирии разыскивается мать, укравшая ребенка Она вывезла дочь из дома, не предупредив отца и сотрудников органов опеки.

09.02.2017

В Башкирии начал работать проект «Открытая регистратура» Основная его цель – комфорт и улучшение условий пребывания пациентов в поликлиниках

09.02.2017

В Уфе родители могут почувствовать на себе атмосферу ЕГЭ 11 февраля в Башкирской гимназии 102 пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями».