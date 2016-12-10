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КАЛЕЙДОСКОП

Как сегодня выглядит завод, из-за которого произошла фенольная катастрофа в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.12.2016
В сети появились фото заброшенного производства.

Фото: ant-ufa.com

Сайт ant-ufa.com сделал фотообзор бывшей территории завода «Уфахимпром». В 1990 году это предприятие стало причиной фенольной катастрофы в городе. В 2004 году оно прекратило свою работу и было признано банкротом.

Сейчас, как сообщают авторы материала, территория остается в основном заброшенной. Часть ее выкупили предприниматели и образовали здесь свои производства. Очистка территории от отходов и мусора происходит очень медленно.

Читатели «Медиакорсети» могут посмотреть, как сейчас выглядит «Уфахимпром». Полный фотоотчет можно посмотреть здесь.

 

 

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