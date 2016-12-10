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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии в этом году усыпили 20 тысяч животных// 10.12.2016
По словам главного ветврача республики, они были агрессивны или больны.
Фото: im2-tub-ru.yandex.net
В Башкирии в этом году было отловлено в общей сложности почти 26 тысяч бездомных животных, сообщает сайт Бажин Fактор. Из них почти 20 тысяч были усыплены. Такие данные озвучил на круглом столе в Госсобрании-Курултае главный ветеринарный врач Башкирии Вакил Буранбаев.
- Собаки, у которых обнаруживается агрессия, и болные гуманным образом усыпляются, - пояснил Буранбаев.
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