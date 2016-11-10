Вконтакте запустила безналичные денежные переводы на Украину

Наталья КУЗНЕЦОВА

Отправлять деньги можно на карты Mastercard и Maestro.

С сегодняшнего дня денежные переводы ВКонтакте можно отправлять украинским пользователям социальной сети, сообщает пресс-служба ВКонтакте. Получить перевод можно на карты Mastercard и Maestro, выпущенные украинскими банками.

Номер карты получателя знать не нужно — он определяется автоматически. Сервис работает в диалогах полной и мобильной версий сайта, а также в официальных мобильных приложениях ВКонтакте. Переводы осуществляются в российских рублях, при зачислении на карту со счётом в другой валюте конвертация происходит по курсу банка, выпустившего карту получателя.

- Срок зачисления средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и составляет от нескольких секунд до нескольких дней, - говорится в сообщении. - Получатель может принять перевод в течение пяти суток с момента отправки. Если этого не произошло или получатель отклонил перевод, то деньги возвращаются на карту отправителя. Отправитель может отменить перевод, пока он не принят получателем.

Помимо Украины получение переводов также доступно в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Румынии, Узбекистане, Франции, Чехии и Эстонии. Сумма одного перевода — от 100 рублей до 75 тысяч, в сутки можно отправлять и получать до 150 тысяч рублей, в месяц — до 600 тысяч. Техническое обслуживание сервиса осуществляет процессинг Mail.Ru Group.