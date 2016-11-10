В Калининском районе Уфы временно отключат воду

Злата ЗУКОВИЧ

Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

С 11:00 16 ноября до 03:00 17 ноября будет отключена вода в некоторых домах Калининского района, сообщили в администрации Уфы

Холодной воды не будет в доме 44/2 на улице Гвардейская, 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41 на улице Спортивная, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 49в, 51, 51/1 на улице Олимпийская, 1 на улице Абзелиловская, 1/2 на улице Зеленая и в доме 8/1 на улице Хакимова.

Также 17 ноября с 10:00 до 18:00 будут менять водопроводную арматуру по улице Машиностроителей, 12а. Холодная вода в это время будет отключена в двух домах: 14 и 14/1 на улице Машиностроительной.