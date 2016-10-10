В Уфе «Управление Южных канализационных сетей» не стало памятником культурного наследия

07.10.2016

В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег В выходные еще будет тепло, а на День республики обещают минусовую температуру.

06.10.2016

Как выглядит уфимский долгострой за день до открытия "Медиакорсеть" посмотрела, как выглядит участок улицы Интернациональной за день до официального открытия.

28.09.2016

Уфимцы выбирают Кузнецовский затон В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая

23.09.2016

В эти выходные в Уфе пройдет 11 ярмарок Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить с 10 утра до 16 часов.