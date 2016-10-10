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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе «Управление Южных канализационных сетей» не стало памятником культурного наследия// 10.10.2016
Министр культуры Башкирии подписала приказ об исключении объекта из перечня выявленных объектов культурного наследия.
Фото: Администрация Уфы
Министерство культуры Башкирии отказало во включении в единый государственный реестр памятников культурного наследия народов РФ, выявленного объекта культурного наследия «Управление Южных канализационных сетей», которое расположено в Уфе на улице Новомостовая, 4.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики. В документе также предписано исключить данный объект из перечня выявленных объектов культурного наследия.
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