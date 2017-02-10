В Башкирии разыскивается мать, укравшая ребенка

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Она вывезла дочь из дома, не предупредив отца и сотрудников органов опеки.

В Ростовской области пропала Щербина Инесса Николаевна, 18.02.1981 года рождения, которая в данный момент может находиться в Башкирии, сообщают в пресс-службе судебных приставов ФССП России.

Женщина вывезла ребенка Щербину Валерию Валерьевну, 03.03.2004 года рождения за пределы Ростовской области без уведомления отца и органов опеки.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить по следующим номерам телефона: