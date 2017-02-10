До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
11 февраля, суббота
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии разыскивается мать, укравшая ребенка

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 10.02.2017
Она вывезла дочь из дома, не предупредив отца и сотрудников органов опеки.

В Ростовской области пропала Щербина Инесса Николаевна, 18.02.1981 года рождения, которая в данный момент может находиться в Башкирии, сообщают в пресс-службе судебных приставов ФССП России.

Женщина вывезла ребенка Щербину Валерию Валерьевну, 03.03.2004 года рождения за пределы Ростовской области без уведомления отца и органов опеки.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить по следующим номерам телефона:

  • в ОСП по г. Волгодонску и Волгодонскому району УФССП по Ростовской области 8(863-92) 2-47-86,
  • в отдел организации розыска должников, реализации имущества и розыска детей УФССП по Ростовской области 8(863) 210-33-84,
  • судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск 8(928)906 84 50, 8(928)767 06 32, 8(950)840 63 20,
  • по телефону дежурной части УФССП России по Республике Башкортостан: тел. 8(347) 273-56-40.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

10.02.2017
В Башкирии сегодня ночью температура опустилась до - 48 градусов
В эти выходные жителей республики также ожидает морозная погода

10.02.2017
В Уфе состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава».
Мила Йовович наконец очистит мир от злых зомби.

09.02.2017
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы
Объявлено штормовое предупреждение.

09.02.2017
В Башкирии начал работать проект «Открытая регистратура»
Основная его цель – комфорт и улучшение условий пребывания пациентов в поликлиниках

09.02.2017
В Уфе родители могут почувствовать на себе атмосферу ЕГЭ
11 февраля в Башкирской гимназии 102 пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

06.02.2017
В Башкирии ожидаются снегопады и морозы
С середины недели начнется похолодание.

04.02.2017
Уфимка построила клинику в Гватемале
Ей на это понадобилось 7 месяцев.

04.02.2017
Жители Башкирии в феврале смогут наблюдать полутеневое лунное затмение
Последний раз такое природное явление можно было наблюдать в сентябре.

03.02.2017
В Уфе на выходных ожидается холодная погода
Синоптики обещают снег и отсутствие солнца.

03.02.2017
В Уфе иволга подружилась с игуаной
Теплые отношения зародились в контактном зоопарке.

02.02.2017
В Уфе скоро появятся праздничные баннеры с символом города
По-новому увидели символ города, куницу, авторы праздничных плакатов.

02.02.2017
В Уфе состоялась премьера ужастика «Звонки»
Вам еще не позвонили? Тогда ждите! История продолжается…

01.02.2017
Джеки Чан на страже закона или «Коп и Бандос. Крутой попадос»
В Уфе показали фильм «Отпетые напарники».

30.01.2017
Уфимский бомж поделился рецептом шашлыка на видео
Новые видео Романа продолжают взрывать интернет.

28.01.2017
Футболист «Уфы» снял видеопародию на итальянского бизнесмена Джанлуку Вакки
Видеоролик в своем личном инстаграме разместила супруга игрока ФК "Уфа" Азамата Засеева.

26.01.2017
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
Она столкнулась с американской подлодкой в 1974 году.

26.01.2017
Мэрия опубликовала график очистки дворов Уфы от снега на 27 января
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.

25.01.2017
В Уфе появился честный видеоролик о снеге
Его снял молодой человек, неравнодушный к снежной ситуации в городе.

24.01.2017
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 25 января
Необходимо убрать свой автотранспорт, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"