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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии разыскивается мать, укравшая ребенка// 10.02.2017
Она вывезла дочь из дома, не предупредив отца и сотрудников органов опеки.
В Ростовской области пропала Щербина Инесса Николаевна, 18.02.1981 года рождения, которая в данный момент может находиться в Башкирии, сообщают в пресс-службе судебных приставов ФССП России.
Женщина вывезла ребенка Щербину Валерию Валерьевну, 03.03.2004 года рождения за пределы Ростовской области без уведомления отца и органов опеки.
Всех, кто видел женщину, просят сообщить по следующим номерам телефона:
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