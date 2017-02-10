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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии сегодня ночью температура опустилась до - 48 градусов// 10.02.2017
В эти выходные жителей республики также ожидает морозная погода
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Башкирию пришли холода. Местные жители ночью зафиксировали настоящие февральские морозы. В Баймакском районе столбик термометра опустился до - 48 градусов. В Белорецке, в одной из деревень, температура та же было холодно, - 44 градуса мороза.
По нормативам в сильные морозы школьники могут остаться дома и не ходить в школу. Сегодня многие из них остались дома. В начальных классах уроки в селах отменяются при температуре — 23 градуса и ниже, в городских школах — при 25 градусах мороза. Ученики 5-9 классов остаются дома при - 25 градусах, в городе при – 27. Старшеклассникам повезло меньше, им придется «грызть гранит науки» даже в 29 градусный мороз в деревнях, а в городе в 31 градус ниже ноля.
В эти выходные жителей республике ожидает 20-25 градусный мороз, в северных районах – 32 градуса. В воскресенье погода будет аналогичная -25,-30, местами до -35.
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