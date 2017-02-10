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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава».

Елена ВАВИЛОВА // 10.02.2017
Мила Йовович наконец очистит мир от злых зомби.

- А сколько их там?

- Много!

- Что будем делать?

- Убьем всех до последнего!!! (С)

Героиня Милы Йовович, Элис, не лукавит и не бравирует словами, нет, она реально знает, о чем говорит. Она снова готова драться руками и ногами, чтобы очистить землю от зомби-мутантов-людей. На помощь ей придут единомышленники, остатки чудом выживших, как у них это получилось другой вопрос, тем более, что мир вокруг разрушен окончательно и бесповоротно. И, все же автомобили легко заводятся, бензина полно, оружия тоже с избытком, а укладки на очаровательных головках барышень, будто только из салона, вот только что одежда поизносилась, да грязные все, помыться негде, потому что даже в воде живут смертоносные чудовища, похожие на Змей Горыныча.  

Режиссер  Пол Уильям Скотт Андерсон, по стечение обстоятельств и по взаимному согласию, являющийся еще и мужем актрисы, а также отцом двоих их общих детей, своей  любимой супруге дал вволю проявить себя и свои способности – у зомби, как видно с самого начала шансов нет. Ну, это и понятно. Люди мы все умные, различными экшн ужастиками избалованные, потому развязку этой истории предположить не сложно. Другое дело, что режиссер и сценаристы поставили для себя главной задачей ответить зрителю на вопросы – с чего же все началось, откуда ноги растут у Красной королевы, и как корпорации  Umbrella Corporation и доктору Айзексу удалось поставить весь мир на колени, загубив несколько миллиардов человек. Получить ответы на эти вопросы смогли зрители, пришедшие на специальный показ, который состоялся в зале Imax Кинокомплекса Искра сети «Планета кино». Зал Imax был полон  – история «Обители зла» волнует, как видно очень многих уфимцев.  Даже привычного хруста попкорна не было слышно, так сосредоточенно все следили за развитием событий!

«Обитель зла: Последняя глава» стартует на экранах страны и в сети Кинокомплексов «Планета кино» в канун выходных и обещает стать одним из самых кассовых ужастиков. 15 долгих лет зрители ждали развязки истории, а это не мало, согласитесь. Миле Йовович тем временем уже 41 год, но она в отличной форме – фигура, лицо, легкость движений – глаз, конечно, радуется и даже где-то зависть распирает, вот с такими монстрами сражается наша красавица, дубасит их почем зря, а реснички загнуты, на щечках румянец, хотя больше, конечно, впечатляет её безапелляционная  уверенность в себе.

- И это всё на что ты способен? Ну, тогда, я тебя сейчас убью! (С)

Предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава» в Уфе при полном аншлаге в зале и отсутствию привычной ходьбы туда-сюда, доказал, что у создателей экшн-ужастика получилось снять свое детище так, что сохранилась и динамика и живой интерес к судьбе человечества, тем более, что и фильм то довольно длинный 1 час 46 минут идет. Развязка у  истории тоже неоднозначная, начиная с момента мировой кинопремьеры (состоялась она 13 декабря 2016 года) «Обитель зла: последняя глава» уже собрала более 120 миллионов долларов!

Любопытно теперь какие кассовые сборы будут в нашей стране. Посмотрим! «Начало конца» - «The beginning of the end» - начинается уже сегодня…

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