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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе мужчина собрал в квартире более 600 пауков

Разиф АБДУЛЛИН // 09.11.2016
Для того чтобы их прокормить, он держит тараканов.

Фото: Youtube.com

Уфимский бизнесмен Рауль Абдуллин содержит  в своей квартире более 600 пауков 80 видов, сообщил телеканал «Вся Уфа».

К этому хобби он пришел три года назад, когда ему впервые подарили паука-птицееда. Через месяц у него дома уже жило сто пауков. Теперь их число перевалило за 600.

- Каждый паук живет в своей ёмкости, - рассказал телеканалу Рауль Абдуллин. – Естественно, они должны быть хорошо закрывающимися, чтобы пауки не смогли сами их открыть.

Для содержания насекомых он приспособил одну из четырех комнат. Здесь для этого созданы специальные условия: поддерживается нужная температура, влажность и освещение. Увлечение уфимца разделяет и его мама, она мастерит для пауков игрушки.

Кормить пауков – особая наука, на корм владелец террариума дает им мадагаскарских тараканов, жуков, сверчков и личинок. Но зато кормить их можно реже.

- Человек может покормить их раз в неделю, - рассказал Рауль Абдуллин. – И потом, например, уехать. А вернувшись через неделю, застать паука в добром здравии.

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