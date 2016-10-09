Дальний Восток и Севастополь победили на конкурсе новых банкнот

Разиф АБДУЛЛИН

Теперь дело – за Советом директоров Банка России.

Фото: cbr.ru

7 октября завершилось голосование за символы для новых банкнот номиналами в 200 и 2000 рублей. В нем победили символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром «Восточный», и Севастополя – Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Итоги конкурса объявили в прямом эфире телеканала «Россия 1». Теперь дело – за Советов директоров Банка России, который и определит какой из двух городов-победителей будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой – на банкноте в 2000 рублей.

Новые банкноты появятся в обращении уже в 2017 году.

За символы Дальнего Востока проголосовали 546 675 человек, Севастополь уступил почти три тысячи голосов, за него проголосовали 543 858 человек. Совсем немного не хватило Казани, за ее символы свои голоса отдали 537 843 человека.

Всего в голосовании участвовали более 3,3 миллиона человек.