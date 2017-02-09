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9 февраля, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы// 09.02.2017
Объявлено штормовое предупреждение.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В ночь на 10 февраля в Башкирии ожидается мороз. Температура упадет до -35, -40 градусов, сообщили в Управлении дорог «Приуралье». Кроме того, объявлено штормовое предупреждение. Все обслуживающие организации готовятся к работе в усиленном режиме.
Автотранспорт, у которого откажут двигатели отправят к стоянкам, заправочным странциям и придорожным объектам. Для граждан, попавших в нештатную ситуацию на дороге, работают телефоны: 8 (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.
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