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9 февраля, четверг
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы

Кристина ДЕЙНЕКО // 09.02.2017
Объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В ночь на 10 февраля в Башкирии ожидается мороз. Температура упадет до -35, -40 градусов, сообщили в Управлении дорог «Приуралье». Кроме того, объявлено штормовое предупреждение. Все обслуживающие организации готовятся к работе в усиленном режиме.

Автотранспорт, у которого откажут двигатели отправят к стоянкам, заправочным странциям и придорожным объектам. Для граждан, попавших в нештатную ситуацию на дороге, работают телефоны:  8 (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.

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