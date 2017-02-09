В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы

Кристина ДЕЙНЕКО

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В ночь на 10 февраля в Башкирии ожидается мороз. Температура упадет до -35, -40 градусов, сообщили в Управлении дорог «Приуралье». Кроме того, объявлено штормовое предупреждение. Все обслуживающие организации готовятся к работе в усиленном режиме.

Автотранспорт, у которого откажут двигатели отправят к стоянкам, заправочным странциям и придорожным объектам. Для граждан, попавших в нештатную ситуацию на дороге, работают телефоны: 8 (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.