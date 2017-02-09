В Уфе родители могут почувствовать на себе атмосферу ЕГЭ

Ольга КОРЗИК

11 февраля в Башкирской гимназии 102 пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

В Уфе родители смогут почувствовать на себе, какая атмосфера творится в школе в день сдачи ЕГЭ. Башкирская гимназия №102 11 февраля проведет акцию «День сдачи ЕГЭ» родителями. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. В акции смогут принять участие родители 11-классников. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку и бейдж. Начало в 11,30.

- Родители на собственном опыте смогут убедиться в том, что ЕГЭ – это лишь экзамен, и сдать его может любой выпускник 11-го класса, если он добросовестно учился в школе, отмечается в сообщении мэрии.