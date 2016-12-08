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КАЛЕЙДОСКОП
Строятся ли многоэтажки Уфы на карстовых провалах// 08.12.2016
Возведенные многоэтажки не соответствуют нормам строительства?
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Журналисты Ufa-Room провели расследование, сравнив старые карты карстовых пустот под Уфой и нововозведенные постройки. К слову, официальные источники достоверность этих карт не признают.
Автор статьи приводит расшифровку карты:
V — относительно устойчивая площадка, любые строения без ограничений
IV — пониженная устойчивость, все типы зданий, но с противокарстовыми мерами
III — недостаточно устойчивая, все типы зданий, не более 9 этажей
II — неустойчивая, только 1-2 этажа
I — очень неустойчивая, никаких зданий
Белый цвет — V, голубой — IV, желтый — III, оранжевый — II, красный — I, но его на данной карте нет по понятным причинам.
Недалеко от опасной зоны III возведено 13-этажное здание на Российской, 22 при норме в 9 этажей, а в самой зоне стоит десятиэтажка – Российская, 15. Там же, неподалеку, стоит девятиэтажка (Российская 17/1) и тринадцатиэтажка (Российская, 17).
Совсем недавно построен 15-этажный дом (Российская, 25), 16-этажный дом (Российская, 31) и 10-этажка (Российская 33/2).
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