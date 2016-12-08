Строятся ли многоэтажки Уфы на карстовых провалах

Возведенные многоэтажки не соответствуют нормам строительства?

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Журналисты Ufa-Room провели расследование, сравнив старые карты карстовых пустот под Уфой и нововозведенные постройки. К слову, официальные источники достоверность этих карт не признают.

Автор статьи приводит расшифровку карты:

V — относительно устойчивая площадка, любые строения без ограничений

IV — пониженная устойчивость, все типы зданий, но с противокарстовыми мерами

III — недостаточно устойчивая, все типы зданий, не более 9 этажей

II — неустойчивая, только 1-2 этажа

I — очень неустойчивая, никаких зданий

Белый цвет — V, голубой — IV, желтый — III, оранжевый — II, красный — I, но его на данной карте нет по понятным причинам.

Недалеко от опасной зоны III возведено 13-этажное здание на Российской, 22 при норме в 9 этажей, а в самой зоне стоит десятиэтажка – Российская, 15. Там же, неподалеку, стоит девятиэтажка (Российская 17/1) и тринадцатиэтажка (Российская, 17).

Совсем недавно построен 15-этажный дом (Российская, 25), 16-этажный дом (Российская, 31) и 10-этажка (Российская 33/2).