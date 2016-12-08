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КАЛЕЙДОСКОП

Следственное управление Башкирии появилось в социальных сетях

Злата ЗУКОВИЧ // 08.12.2016
Теперь следить за криминальными событиями стало проще.

Официальные страницы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Башкортостан представлен в трех социальных сетях: Vk.com, Facebook.com и Twitter.com

Страница в Vk.com: https://vk.com/surbskr

Страница в Facebook.com: https://www.facebook.com/СУ-СК-России-по-Республике-Башкортостан-290379281363617/

Страница в Twitter.com: https://twitter.com/p9cuTfkTBuH0O2f

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