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8 декабря, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
Следственное управление Башкирии появилось в социальных сетях// 08.12.2016
Теперь следить за криминальными событиями стало проще.
Официальные страницы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Башкортостан представлен в трех социальных сетях: Vk.com, Facebook.com и Twitter.com
Страница в Vk.com: https://vk.com/surbskr
Страница в Facebook.com: https://www.facebook.com/СУ-СК-России-по-Республике-Башкортостан-290379281363617/
Страница в Twitter.com: https://twitter.com/p9cuTfkTBuH0O2f
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