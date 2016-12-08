Следственное управление Башкирии появилось в социальных сетях

07.12.2016

В Башкирии будут восьмидневные новогодние каникулы На работу и учебу выйдем только 9 января.

03.12.2016

В Уфе пройдет «ПараКиВиН-2016» Он соберет команды из 10 городов Башкирии

01.12.2016

В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона Административные дела в этом году возбуждены в отношении более 630 человек.