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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах// 08.09.2016
Пожаловаться можно в будни с 9 до 18 часов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В республике родители теперь могут заявить о незаконных денежных сборах в школах и детских садах.
"Горячая линия" заработала на этой неделе в министерстве образования Башкирии. Сообщить о нарушениях можно в будни с 9 до 18 часов. Телефон: 8 (347) 218-03-28.
Министр образования руспеблики Гульназ Шафикова считает, что это сезонное явление.
- Сейчас жалуются на поборы, на учебники, на ремонт. Мы всегда говорим, что это должно быть на добровольной основе и обсуждать эти вопросы надо не на классных часах, а в процессе индивидуальных бесед, - заявила министр в эфире телеканала БСТ.
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