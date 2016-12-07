«Имперский марш» от башкирского блогера vs эксперты ОНФ

Злата ЗУКОВИЧ

Что больше интересует жителей республики?

Наш коллега Николай Бажин на своем сайте разместил видео, где блогер из Башкирии Шрш Рабинович сыграл «Имперский марш» из «Звездных войн» на… палочке для кофе.

Николай в некотором недоумении от колоссального количества просмотров этого видео:

- Такое впечатление, что эта «супер-новость» главная и ни кого давно уже не интересует ни экономика, ни политика ни ключевые проблемы России с миграцией и экологической катастрофой. Нам нужна просто палочка для кофе! С одной стороны спасибо блогеру. Это отражает потребности и интересы населения.

Видео опубликовано в качестве эксперимента. Для сравнения, кто же наберет больше просмотров, палочка от кофе или эксперты ОНФ, которые будут рассказывать о проблемах экологии. Результаты Николай обещает огласить в понедельник, 12 декабря.