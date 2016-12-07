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7 декабря, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
«Имперский марш» от башкирского блогера vs эксперты ОНФ// 07.12.2016
Что больше интересует жителей республики?
Наш коллега Николай Бажин на своем сайте разместил видео, где блогер из Башкирии Шрш Рабинович сыграл «Имперский марш» из «Звездных войн» на… палочке для кофе.
Николай в некотором недоумении от колоссального количества просмотров этого видео:
Видео опубликовано в качестве эксперимента. Для сравнения, кто же наберет больше просмотров, палочка от кофе или эксперты ОНФ, которые будут рассказывать о проблемах экологии. Результаты Николай обещает огласить в понедельник, 12 декабря.
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