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7 декабря, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга// 07.12.2016
У деда в столице Башкирии запланирована масса дел.
Фото: soyuz-pisatelei.ru
Сегодня, 7 декабря, из Челябинска в Уфу прибыл главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Уфа – двенадцатый город, который посетил главный сказочный персонаж, сообщает агентство Башинформ. За полтора месяца он планирует посетить около 20 городов – волшебник уже побывал в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске и Барнауле.
В столице Башкирии Дед Мороз посетит воспитанников Республиканского социального приюта для детей и подростков, городского реабилитационного центра, вручит им подарки, исполнит желания ребят из многодетных и неполных семей. А в конце своего путешествия в Уфу встретится с башкирским Дедом Морозом в этнопарке «Ватан», зажжет огни главной елки и раздаст подарки.
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