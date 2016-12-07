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7 декабря, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии будут восьмидневные новогодние каникулы// 07.12.2016
На работу и учебу выйдем только 9 января.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Из-за новогодних праздников выходными днями будут 31 декабря текущего года и период 1-8 января 2017 года, как сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.
В постановлении правительства РФ от 4 августа этого года «О переносе выходных дней в 2017 году» указано, что выходной день 1 января переносится на пятницу 24 февраля, с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
Напомним, на основании статьи №120 ТК РФ в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января.
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