В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе

05.11.2016

55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

02.11.2016

В Уфе частично перекроют движение на трех улицах Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.

28.10.2016

В Уфе пройдут сельскохозяйственные и мясные ярмарки Уже в эти выходные горожане смогут запастись урожаем на зиму.

25.10.2016

Где в Башкирии готовят управленческие кадры Слушателями Малой государственной академии управления являются лучшие студенты вузов Уфы.