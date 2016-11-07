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7 ноября, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе// 07.11.2016
Отключение будет из-за срочных ремонтных работ.
Фото: Кристина Дейнеко
Электроэнергии не будет 8 ноября с 11:00 до 15:00 в следующих домах:
Зенцова – дома №№ 88 - 94; 105 - 109; 113; 113/2; 119;
Тендерная – дома №№ 3 - 11; 6 – 16;
Токарная – дома №№ 36 – 40; 53 – 59; 49; 63;
Дзержинского, 40;
Лазовского – дома №№ 3 – 13;
Яровая - дома №№ 1 – 17;
Слесарная – дома №№ 9; 11; 20; 22; 22а;
Семафорная – дома №№ 4; 9; 11;
Чеверева – дома №№ 1 – 11; 6 – 8; 15; 17;
Филатова – дома №№ 1 – 7;
Зенцова, 93.
Отключение связано с неотложными ремонтными работами.
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