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КАЛЕЙДОСКОП

Ученые выяснили, как выявлять риск развития рака именно у жителей Урала

Наталья КУЗНЕЦОВА // 07.10.2016
В БашГУ провели исследование по разработке новой тест-системы.

Ученые Башкирского госуниверситета Альфия Нургалиева и Дарья Прокофьева выяснили, как выявлять риск развития рака яичников и желудка именно у жителей Уральского региона.

- Система представляет собой набор реагентов, с помощью которых на любом биологическом материале человека можно выявить риск развития рака, - пояснила Медиакорсети Дарья Прокофьева. – Ее принципиальное отличие в том, что учитываются этнические особенности регионов, поскольку генетический код жителей разных субъектов разный.

Пока башкирские ученые провели только научно-исследовательскую работу. Внедрение ее на практику, как они признают, потребует много времени.

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