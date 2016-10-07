7 октября, пятница
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.10.2016
В выходные еще будет тепло, а на День республики обещают минусовую температуру.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

По сообщениям синоптиков в начале следующей рабочей недели похолодает, и вполне возможно, что выпадет дождь со снегом. В выходные по республике ожидается дождливая погода.

В субботу, 8 октября, температура воздуха ночью 0,+5, днем +6,+11 градусов. В южных районах Башкирии сохранится остаточное тепло, там воздух прогреется до +16, сообщает  республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 9 октября, дожди будут только  местами. В начале недели температура воздуха понизится.

В понедельник, 10 октября, ночью похолодает до -2,+3, днем будет не выше +1,+6. В отдельных районах Башкирии ожидается выпадение осадков в виде мокрого дождя со снегом. Такая холодная погода продержится всю предстоящую неделю. 

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