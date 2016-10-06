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КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии сняли на видео, как трактор долбил асфальт на работающей АЗС

Наталья КУЗНЕЦОВА // 06.10.2016
Пожароопасную ситуацию заснял на видео очевидец.

Фото: Youtube.com

В редакцию «Медиакорсети» прислали видео, снятое на АЗС «Башнефти» в селе Арлан под Нефтекамском. На нем видно, как экскаватор собирает куски разрушенного асфальта прямо около колонок с топливом. При этом автозаправка в это время, по словам уфимца, приславшего видео, продолжала работать как обычно.

— Устроив такое, рабочие создали взрывопасную ситуацию, – пишет очевидец. – Ведь на автозаправках даже курить нельзя, а тут трактор работает, люди заправляются. В любой момент может пробежать искра и произойти взрыв. Конечно, автозаправку нужно было закрыть. Кроме того нужен наряд, допуск на проведение работ возле газовых и нефтяных резервуаров и трубопроводов.

Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть, как работал трактор на автозаправке.

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