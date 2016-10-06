|
6 октября, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии сняли на видео, как трактор долбил асфальт на работающей АЗС// 06.10.2016
Пожароопасную ситуацию заснял на видео очевидец.
Фото: Youtube.com
В редакцию «Медиакорсети» прислали видео, снятое на АЗС «Башнефти» в селе Арлан под Нефтекамском. На нем видно, как экскаватор собирает куски разрушенного асфальта прямо около колонок с топливом. При этом автозаправка в это время, по словам уфимца, приславшего видео, продолжала работать как обычно.
— Устроив такое, рабочие создали взрывопасную ситуацию, – пишет очевидец. – Ведь на автозаправках даже курить нельзя, а тут трактор работает, люди заправляются. В любой момент может пробежать искра и произойти взрыв. Конечно, автозаправку нужно было закрыть. Кроме того нужен наряд, допуск на проведение работ возле газовых и нефтяных резервуаров и трубопроводов.
Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть, как работал трактор на автозаправке.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Неспортивное поведение
06.10.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту
06.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии с 1 октября введен комендантский час
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии закрыли подпольный спиртоводочный «завод»
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту
06.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главврача ГКБ № 18
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте