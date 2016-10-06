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КАЛЕЙДОСКОП

Как выглядит уфимский долгострой за день до открытия

Ольга КОРЗИК // 06.10.2016
"Медиакорсеть" посмотрела, как выглядит участок улицы Интернациональной за день до официального открытия.

Фото: Ольга Корзик

Завтра, 7 октября, администрация города планирует открыть движение по одному из известных уфимских долгостроев – двухкилометровому продолжению улицы Интернациональной. 

Этот участок планировался еще в 2010 году. Изначальная стоимость проекта, по данным РБК-Уфа, составляла 253 млн руб. Активное строительство дороги  началось только три года назад. Завершить строительство планировалось к октябрю 2013 года, но из-за проблем с финансированием сделать это не получилось.

Как ранее сообщали в администрации Уфы, в рамках подготовки к строительству снесены 630  гаражей, переустроены инженерные сети, построена ливневая канализация.

- Инженерные сети  вынесены за пределы дороги, также здесь предусмотрены газоны и велодорожки, - сообщили в мэрии. 

В прошлом году контракт мэрии на продолжение строительства стоимостью 111,9 млн руб получило ОАО «СТС-Автодор». Подрядчик должен был проложить 1,9 км четырехполосной дороги в продолжение улицы Интернациональной и 1,36 км по местному проезду, а также установить автобусные павильоны, светофоры и т.д. 

Сейчас пока по этому участку дороги движение запрещено, но уже завтра, по всей видимости, после торжественного открытия автолюбители смогут сами оценить качество проведенных здесь работ.

 

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