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КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцы просят отремонтировать дорогу по улице Сельская Богородская// 06.01.2017
Жители уверены, что устранение колейности предотвратит ДТП.
Жителей микрорайона Инорс и всех неравнодушных просят подписать петицию о ремонте дорожного полотна по улице Сельская Богородская, она же «Пьяная дорога». По словам уфимцев для ремонта дороги есть вся необходимая техника. Напомним, что ДТП происходят на этом участке дороги регулярно.
Петиция будет доставлена главе администрации Калининского района Уфы, начальнику ГИБДД и генеральному директору Башкиравтодор.
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