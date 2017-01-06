В Башкирии развернули три полевые кухни

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас к развертыванию готовы 29 полевых кухонь.

Фото: http://02.mchs.gov.ru/

В местах массовых гуляний развернули полевые кухни, чтобы обеспечить людей едой в период низких температур, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Одна кухня находится на площади перед Конгресс-Холлом, две других на площадках Центральных елок в Куюргазинском и Илишевском районах. Сотрудники главного управления МЧС по Башкирии угощают жителей республики горячим питьем. Такие мероприятия будут проводиться на протяжении новогодних и рождественских каникул. Планируется развернуть 29 полевых кухонь.