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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии развернули три полевые кухни// 06.01.2017
Сейчас к развертыванию готовы 29 полевых кухонь.
Фото: http://02.mchs.gov.ru/
В местах массовых гуляний развернули полевые кухни, чтобы обеспечить людей едой в период низких температур, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Одна кухня находится на площади перед Конгресс-Холлом, две других на площадках Центральных елок в Куюргазинском и Илишевском районах. Сотрудники главного управления МЧС по Башкирии угощают жителей республики горячим питьем. Такие мероприятия будут проводиться на протяжении новогодних и рождественских каникул. Планируется развернуть 29 полевых кухонь.
http://02.mchs.gov.ru/
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