8 января, воскресенье
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии развернули три полевые кухни

Злата ЗУКОВИЧ // 06.01.2017
Сейчас к развертыванию готовы 29 полевых кухонь.

Фото: http://02.mchs.gov.ru/

В местах массовых гуляний развернули полевые кухни, чтобы обеспечить людей едой в период низких температур, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Одна кухня находится на площади перед Конгресс-Холлом, две других на площадках Центральных елок в Куюргазинском и Илишевском районах. Сотрудники главного управления МЧС по Башкирии угощают жителей республики горячим питьем. Такие мероприятия будут проводиться на протяжении новогодних и рождественских каникул. Планируется развернуть 29 полевых кухонь.

http://02.mchs.gov.ru/
http://02.mchs.gov.ru/

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

06.01.2017
Уфимцы просят отремонтировать дорогу по улице Сельская Богородская
Жители уверены, что устранение колейности предотвратит ДТП.

04.01.2017
В Башкирии было 43 случая опасных природных явлений
В таком количестве они не случались последние десять лет.

03.01.2017
В Башкирии МЧС предупредило об ухудшении погодных условий
3 января ожидается метель и гололед.

30.12.2016
Какая погода ждет жителей Башкирии в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь ожидается слабоморозной.

30.12.2016
Станция переливания крови в Уфе будет работать в праздники
Больницы будут работать в обычном режиме.

30.12.2016
Старт продаж в Никольском доме
Клубный исторический квартал "На Успенской" растет и вверх и вширь.

29.12.2016
Вице-премьер правительства Башкирии поздравил земляков с наступающим Новым годом
Видеопоздравление с Новым годом от Марата Магадеева.

28.12.2016
В социальных сетях появился новый флешмоб #Russiadidit
Предполагается, что акцию запустили русскоговорящие американцы.

27.12.2016
Что вы знаете про Новый год?
Тест накануне Нового года.

26.12.2016
«Идель-тауэр»: безопасность на высоте
Группа компаний "Жилстройинвест" строит самое величественное здание в Уфе - «Идель-тауэр».

25.12.2016
На некоторых участках дорог в Уфе введено ограничение скорости 40 км/час
Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

23.12.2016
В Башкирии на выходных ожидается до -20°
Местами небольшой снег.

23.12.2016
Лучшим учителям Башкирии вручат премии
Это проконтролирует заместитель Премьер-министра правительства республики.

23.12.2016
В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий
Своего рода это олимпиада для рабочих рук

23.12.2016
В Уфе президентскую елку посетили более 700 учащихся
Представление было посвящено Году кино.

22.12.2016
В Башкирии синоптики сообщили об ослаблении морозов
Морозы будут только по ночам.

22.12.2016
В уфимской Нижегородке отключат "свет"
Электричества не будет из-за ремонта на РП-22.

22.12.2016
Кто поможет маме-дракону
Как в уфимской школе проводятся инклюзивные уроки физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.

21.12.2016
Уфимцы могут вернуться в новогодние 1941-1945 годы
В музее Боевой Славы запускается интерактивная экскурсия-игра.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"