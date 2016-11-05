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5 ноября, суббота
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КАЛЕЙДОСКОП
Погода на 6 ноября: в Башкирии будет облачно с прояснениями// 05.11.2016
Также ожидается небольшой снег.
Завтра, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит -1°С – - 6°С. Ночью похолодает до -7°С, а в северных районах Башкирии до -12°С. Ветер будет западный и северо-западный 5-10 м/с.
По республике местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололед и снежный накат.
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