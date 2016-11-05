Погода на 6 ноября: в Башкирии будет облачно с прояснениями

Злата ЗУКОВИЧ

Также ожидается небольшой снег.

Завтра, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит -1°С – - 6°С. Ночью похолодает до -7°С, а в северных районах Башкирии до -12°С. Ветер будет западный и северо-западный 5-10 м/с.

По республике местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололед и снежный накат.