В Уфе ограничили движение на улице Салавата Юлаева

Злата ЗУКОВИЧ

Ограничение связано с устранением колейности.

Фото: http://ufacity.info/

На проспекте Салавата Юлаева частично ограничили движение с 4 ноября до 27 ноября в местах образования колеи по одной полосе движения в попутном направлении длиной захвата до двух метров, как сообщили в пресс-службе администрации города.

Закрытие движения связано с мероприятиями по устранению колейности. Специалисты фрезеруют поверхность полотна в тех местах, где образовалась колея.