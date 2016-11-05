|
5 ноября, суббота
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ограничили движение на улице Салавата Юлаева// 05.11.2016
Ограничение связано с устранением колейности.
Фото: http://ufacity.info/
На проспекте Салавата Юлаева частично ограничили движение с 4 ноября до 27 ноября в местах образования колеи по одной полосе движения в попутном направлении длиной захвата до двух метров, как сообщили в пресс-службе администрации города.
Закрытие движения связано с мероприятиями по устранению колейности. Специалисты фрезеруют поверхность полотна в тех местах, где образовалась колея.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белорецке ищут пропавшего Артема Пугачева
04.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии автобус с детьми опрокинулся в кювет
04.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
04.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе 4 ноября приравняли к Дню Победы
04.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
БСТ объявил о старте телепроекта «100 имён Башкортостана»
04.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Как в Уфе отметят День народного единства
03.11.2016 // СПОРТ
Болельщики ФК «Уфа» увидят перед матчем с «Рубином» автора хита в Youtube
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии сократились объемы строительства индустриального жилья
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте