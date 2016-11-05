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КАЛЕЙДОСКОП

55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС

Константин КЛИМОВ // 05.11.2016
Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

Портал для автолюбителей Drom.ru провёл среди пользователей интересный опрос на тему «Если бы вы были гаишником, вы бы брали взятки?». В опросе приняли участие более 30 тысяч человек со всей России, а его результаты получились достаточно интересными. Несмотря на постоянное общественное осуждение взятничества, «на лапу», будучи гаишниками, готовы получать 52% опрошенных, ещё 32% резко осуждают взятки, 16% затруднились ответить. По Башкирии цифры примерно такие же: «Да» ответили 55,2%, «Нет» - 28,8% «Затрудняюсь ответить» - 16,6%.

Радует, что за последние 6 лет количество потенциальных взяточников уменьшилось на 15%, на аналогичный вопрос, в 2010 году, положительный ответ дали 67% респондентов.

Напомним, за последний год в регионе осуждены несколько бывших инспекторов дорожно-постовой службы, последний приговор был вынесен менее двух недель назад в Белорецком районе республики. Тогда суд принял решение оштрафовать взяточника на 600 тысяч рублей, что в тридцать раз больше чем полученная им сумма. 

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