Анализ деятельности и перспективы развития.

Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает в себя 31 санаторий и профилакторий, 170 учреждений рекреационного характера.

Наиболее известны – курорты «Янган-Тау», «Красноусольск», обладающие развитой инженерной и медицинской инфраструктурой. Санаторно-курортный комплекс играет определяющую роль в развитии туризма в регионе. Количество отдыхающих в башкирских санаториях с 1990 г. увеличилось более чем в 3 раза и в 2013 г. составило 255 тыс человек, в 2015 г. было оказано санаторно-оздоровительных услуг на сумму 4,7 млрд руб.

Для сравнения, годовой объем услуг внутреннего и въездного туризма Башкортостана составляет около 600 млн. руб. – более 10% от объема оказанных санаторно-оздоровительных услуг.

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