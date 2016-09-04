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КАЛЕЙДОСКОП
Санаторно-курортный комплекс Башкирии// 04.09.2016
Анализ деятельности и перспективы развития.
Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает в себя 31 санаторий и профилакторий, 170 учреждений рекреационного характера.
Наиболее известны – курорты «Янган-Тау», «Красноусольск», обладающие развитой инженерной и медицинской инфраструктурой. Санаторно-курортный комплекс играет определяющую роль в развитии туризма в регионе. Количество отдыхающих в башкирских санаториях с 1990 г. увеличилось более чем в 3 раза и в 2013 г. составило 255 тыс человек, в 2015 г. было оказано санаторно-оздоровительных услуг на сумму 4,7 млрд руб.
Для сравнения, годовой объем услуг внутреннего и въездного туризма Башкортостана составляет около 600 млн. руб. – более 10% от объема оказанных санаторно-оздоровительных услуг.
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