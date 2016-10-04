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4 октября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
В уфимском кинотеатре соберутся любители комиксов// 04.10.2016
Вход бесплатный.
«День доктора Стрэнджа» пройдет по всему миру 11 октября. В этот день в уфимском кинотеатре «Искра» в IMAX покажут фрагмент фильма в формате Imax 3D.
Программа будет насыщенная – ярмарка комиксов и виртуальных технологий, атрибутика и лучшие коллекции от комикс-лавок «Fan» и «На Кибертроне». Новые технологии в игровой индустрии, очки Oculus rift с широким выбором игр и уникальный сенсорный стол со стратегиями - Heroes Might and Magic, Total War и прочими представит игровое кафе RisekGames.
Компания Marvel и Планета Кино в этот день будут разыгрывать подарки. Гостей ждет конкурс на лучший косплей. Вход абсолютно свободный. Забронировать билеты в IMAX на 10 и 11 октября можно на сайте Планеты Кино или в кассах кинотеатра "Искра".
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