В уфимском кинотеатре соберутся любители комиксов

Злата ЗУКОВИЧ

Вход бесплатный.

«День доктора Стрэнджа» пройдет по всему миру 11 октября. В этот день в уфимском кинотеатре «Искра» в IMAX покажут фрагмент фильма в формате Imax 3D.

Программа будет насыщенная – ярмарка комиксов и виртуальных технологий, атрибутика и лучшие коллекции от комикс-лавок «Fan» и «На Кибертроне». Новые технологии в игровой индустрии, очки Oculus rift с широким выбором игр и уникальный сенсорный стол со стратегиями - Heroes Might and Magic, Total War и прочими представит игровое кафе RisekGames.

Компания Marvel и Планета Кино в этот день будут разыгрывать подарки. Гостей ждет конкурс на лучший косплей. Вход абсолютно свободный. Забронировать билеты в IMAX на 10 и 11 октября можно на сайте Планеты Кино или в кассах кинотеатра "Искра".