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4 октября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии расплодились медведи - жители трех районов// 04.10.2016
Медведь прогулялся в родном районе главы Башкирии.
Вечером 2 октября медведь гулял по деревне Имяново в Балтачевском районе – его заметили местные жители на Центральной улице. Как сообщила газета «Балтач Таннары», мишка не приблизился к людям и, к счастью, не поймал загулявшихся коров и баранов.
Кроме того, голодные медведи появились в Ишимбайском районе. Журналисты ГТРК «Башкортостан» сняли сюжет про медведей, которые за последний месяц задрали 10 коров. В лапы хозяину тайги попадаются животные, которые пасутся отдельно от стада. От населенных пунктов медведи пока что держатся на расстоянии. Отстрел медведей запрещен, поэтому у людей нет прав для самозащиты в случае, если животное вдруг нападет на них.
Мишек заметили и местные жители Мелеузовского района. За последнее время в Башкирии количество медведей увеличилось и сейчас составляет около тысячи особей. Жителям республики остается только ждать, когда животные впадут в спячку, делают вывод тележурналисты.
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