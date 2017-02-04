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КАЛЕЙДОСКОП
Уфимка построила клинику в Гватемале// 04.02.2017
Ей на это понадобилось 7 месяцев.
Уфимка Виктория Валикова, которая более года назад сообщила о том, что планирует построить клинику в Гватемале, исполнила свою мечту. Об этом она сообщила на своей страничке в социальной сети ВК.
- Мы строили, строили и наконец- построили! Однажды, у нас появилась мечта: мы решили, что это очень правильно, помогать тем, кому повезло немножко меньше чем нам. И так появился Health&Help - проект, который собрал тех, кому не все равно, - пишет она. - Мы решили помогать в небольшой деревеньке Чуинахтахуюб в Гватемале. Мы собрались и построили тут клинику, в которой живут волонтеры-медики. Они помогают 24/7, работая вне пространства и времени!
Всего на строительство клиники, по ее словам, понадобилось 7 месяцев.
- Прошло семь месяцев с того момента, как мы начали работы на выделенном нам кусочке земли рядом с деревенской школой. И вот, остаются считанные недели до официального открытия, которое состоится 24-го февраля, - следует из блога доктора.
А пока, по ее словам, строительные работы продолжаются.
- На прошлой неделе установили все двери и врезали в них замки, покрыли лаком полы в спальнях. Сейчас докрашиваем стены и протягиваем провода. А еще завезли чернозем для сада и наконец-то купили раковины: скоро начнем монтаж, пишет она.
Тем временем прием пациентов в клинике уже идет.
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