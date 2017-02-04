Жители Башкирии в феврале смогут наблюдать полутеневое лунное затмение

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Последний раз такое природное явление можно было наблюдать в сентябре.

11 февраля жители Башкирии ночью и ранним утром смогут наблюдать полутеневое затмение Луны, сообщает БСТ.

Увидеть природное явление можно с 3:34 до 7:53, пик придется на 5:43.

Последний раз такое природное явление можно было наблюдать в сентябре прошлого года.

Данный тип затмения характеризуется тем, что Луна проходит в область полутени Земли, но не входит в её тень.