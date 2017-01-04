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КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии было 43 случая опасных природных явлений

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.01.2017
В таком количестве они не случались последние десять лет.

Фото: geoberry.ru

В 2016 году на территории Башкирии наблюдалось 43 случая опасных природных явлений. Это на 19 больше, чем в 2015 году и наибольший показатель за последние десять лет. Об этом «Медиакорсети» сообщили в Башкирском управлении по гидрометеоролии и мониторингу окружающей среды.

-  Из общего числа опасных явлений 19 было метеорологических, 21- агрометеорологических, 3 – гидрологических, - уточнили в Башгидромете.

К числу самых значительных явлений метеорологи отнесли ураганный ветер в Кугарчинском районе в начале января прошлого года. Также они отметили аномально жарких август.

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