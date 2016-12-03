В Уфе пройдет «ПараКиВиН-2016»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он соберет команды из 10 городов Башкирии

11 декабря 2016 года в ГКЗ «Башкортостан» состоится второй республиканский Фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН-2016». В фестивале примут участие команды из Уфы, Белорецка, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Нефтекамска, Сибая, Учалов, Туймазов и Октябрьского. Начало мероприятия в 19.00 часов. Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в фойе ГКЗ Башкортостан перед началом игры.

Для людей с ограниченными возможностями игра КВН может стать прекрасным способом реализовать творческих потенциал, проявить свои таланты и чувство юмора, - рассказали организаторы фестиваля «ПараКиВиН-2016».

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