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3 декабря, суббота
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе пройдет «ПараКиВиН-2016»// 03.12.2016
Он соберет команды из 10 городов Башкирии
11 декабря 2016 года в ГКЗ «Башкортостан» состоится второй республиканский Фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН-2016». В фестивале примут участие команды из Уфы, Белорецка, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Нефтекамска, Сибая, Учалов, Туймазов и Октябрьского. Начало мероприятия в 19.00 часов. Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в фойе ГКЗ Башкортостан перед началом игры.
Для людей с ограниченными возможностями игра КВН может стать прекрасным способом реализовать творческих потенциал, проявить свои таланты и чувство юмора, - рассказали организаторы фестиваля «ПараКиВиН-2016».
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