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3 ноября, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube// 03.11.2016
ЕГо канал называется - Бомж Live.
Как сообщает Ufa-Room, бомж Роман из Уфы прославился в интернете буквально за несколько месяцев. Видеоролик «один день с бомжом» посмотрели уже 160 тысяч человек. Не смотря на то, что тема для большинства довольно отталкивающая, узнать, как живут уфимские бомжи, как едят и где греются, было интересно многим.
Спустя некоторое время вышло еще несколько видеороликов, где Романа превращали в нормального человека, приводили его внешний вид в порядок и водили по ресторанам. Теперь у бомжа из Уфы появился канал Youtube - он называется Бомж Live.
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