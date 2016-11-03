У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube

Злата ЗУКОВИЧ

ЕГо канал называется - Бомж Live.

Как сообщает Ufa-Room, бомж Роман из Уфы прославился в интернете буквально за несколько месяцев. Видеоролик «один день с бомжом» посмотрели уже 160 тысяч человек. Не смотря на то, что тема для большинства довольно отталкивающая, узнать, как живут уфимские бомжи, как едят и где греются, было интересно многим.

Спустя некоторое время вышло еще несколько видеороликов, где Романа превращали в нормального человека, приводили его внешний вид в порядок и водили по ресторанам. Теперь у бомжа из Уфы появился канал Youtube - он называется Бомж Live.