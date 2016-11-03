В Уфе ожидаются морозы до -20°С

Злата ЗУКОВИЧ

Также синоптики обещают метель и гололедицу.

Фото: Кристина Дейнеко

В ближайшие три дня, 3, 4 и 5 ноября, в Башкирии будет снежно и морозно.

Сегодня, 3 ноября, днем Башгидрометцентр обещает ясную погоду: -3°С до -8°С. Ветер слабый и переменный. Температура воздуха ночью -7-12°C, а при прояснениях может опуститься аж до -20°С.

В пятницу, 4 ноября, ожидается пасмурная погода, ветер будет умеренный, местами порывы до сильного. Местами по республике мокрый снег и метель. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6°С до -11°С, при прояснениях до -20°С. Днем немного потеплеет от 0 до -5°С.

5 ноября утром и днем будет по-зимнему тепло: +1°С до -4°С , а вот ночью температура понизится до -7°С. Возможен небольшой снег, ветер слабый – до пяти метров в секунду. Синоптики обещают в этот день гололедицу, снежный накат и снежные заносы на отдельных участках дорог.