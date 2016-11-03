3 ноября, четверг
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе ожидаются морозы до -20°С

Злата ЗУКОВИЧ // 03.11.2016
Также синоптики обещают метель и гололедицу.

Фото: Кристина Дейнеко

В ближайшие три дня, 3, 4 и 5 ноября, в Башкирии будет снежно и морозно.

Сегодня, 3 ноября, днем Башгидрометцентр обещает ясную погоду:  -3°С до -8°С. Ветер слабый и переменный. Температура воздуха ночью -7-12°C, а при прояснениях может опуститься аж до -20°С.

В пятницу, 4 ноября, ожидается пасмурная погода, ветер будет умеренный, местами порывы до сильного. Местами по республике мокрый снег и метель. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6°С до -11°С, при прояснениях до -20°С. Днем немного потеплеет от 0 до -5°С.

5 ноября утром и днем будет по-зимнему тепло: +1°С до -4°С , а вот ночью температура понизится до -7°С. Возможен небольшой снег, ветер слабый – до пяти метров в секунду. Синоптики обещают в этот день гололедицу, снежный накат и снежные заносы на отдельных участках дорог.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

03.11.2016
У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube
ЕГо канал называется - Бомж Live.

02.11.2016
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах
Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.

01.11.2016
В Уфе ищут средства на реставрацию старейшего храма
Необходимо 8,6 миллиона рублей.

01.11.2016
В Уфе проводится опрос о необходимости строительства мечети
Речь идет о строительстве мечети в Кузнецовском Затоне.

31.10.2016
В Уфе без воды останутся пожарные, детский сад, школа и жители
В трех районах Уфы на день отключат холодную воду.

30.10.2016
В Башкирии забраковали 41 партию овощей
Общий вес забракованной плодовоовощной продукции - 624 килограмма.

30.10.2016
В Башкирии сотрудники ГИБДД за один рейд выявили 134 пьяных водителя
Еще 191 водитель нарушил закон о перевозке детей.

28.10.2016
В Уфе на выходных закроют участок улицы Авроры
На участке будут класть асфальтобетонное покрытие. Работает эвакуатор.

28.10.2016
В Уфе пройдут сельскохозяйственные и мясные ярмарки
Уже в эти выходные горожане смогут запастись урожаем на зиму.

26.10.2016
В Башкирии ожидаются ночные заморозки и снег
Столбик термометра опустится до - 12 уже этой ночью.

25.10.2016
Где в Башкирии готовят управленческие кадры
Слушателями Малой государственной академии управления являются лучшие студенты вузов Уфы.

21.10.2016
Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии
Интер РАО ЕЭС становится монополистом на энергорынке республики

19.10.2016
Первая рабочая неделя ноября будет короткой
В ноябре россияне получат дополнительный выходной.

10.10.2016
В Уфе «Управление Южных канализационных сетей» не стало памятником культурного наследия
Министр культуры Башкирии подписала приказ об исключении объекта из перечня выявленных объектов культурного наследия.

09.10.2016
Дальний Восток и Севастополь победили на конкурсе новых банкнот
Теперь дело – за Советом директоров Банка России.

07.10.2016
Ученые выяснили, как выявлять риск развития рака именно у жителей Урала
В БашГУ провели исследование по разработке новой тест-системы.

07.10.2016
В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег
В выходные еще будет тепло, а на День республики обещают минусовую температуру.

06.10.2016
Как формируется цена на хлеб?
Медиакорсеть решила разобраться в цене на хлеб.

06.10.2016
В Башкирии сняли на видео, как трактор долбил асфальт на работающей АЗС
Пожароопасную ситуацию заснял на видео очевидец.

5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"